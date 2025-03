Wechselwillig und begehrt: Flüchtet Cuisance schon wieder?

Michaël Cuisance hat in den vergangenen Jahren bereits viel erlebt. Seit seinem Wechsel von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern im August 2019 spielte er jede Saison für einen neuen Verein, häufig als Leihspieler. Im vergangenen Sommer holte ihn dann Hertha BSC für 300.000 Euro vom FC Venedig fest zurück nach Deutschland, in Berlin wurde Cuisance schnell zum Stammspieler.

Und dennoch scheint er auch in der Hauptstadt nicht glücklich zu werden. Zwar erlebte er bei der Alten Dame einen starken Start, unter dem neuen Trainer Stefan Leitl verlor er zwischenzeitlich aber sogar seinen Stammplatz. Den hat er mittlerweile zwar wieder, dennoch scheint der 25-Jährige im kommenden Sommer bereit für einen weiteren Wechsel zu sein.

Das berichtet der ‚kicker‘, demzufolge der Schweizer Erstligist BSC Young Boys intensiv um die Dienste des Mittelfeldspielers wirbt und sich dabei gute Chancen ausrechnet. Cuisance ist bei der Hertha mit sechs Treffern zweitbester Torschütze, zudem bereitete er in der Liga bereits fünf weitere Tore vor.

Hertha benötigt Einnahmen

Zu Beginn dieser Woche sollen sich Christoph Spycher, Sportvorstand in Bern, und Cuisance sogar bereits in Berlin getroffen haben. Der Franzose hatte sich mit der Hertha eine schnelle Rückkehr in die Bundesliga erhofft, momentan rangieren die Berliner allerdings nur auf dem 14. Platz und kämpfen gegen den Abstieg.

Zudem muss der Hauptstadtklub dringend Einnahmen durch Spielerverkäufe generieren. Ibrahim Maza (19) und Fabian Reese (27) gelten daher als Verkaufskandidaten. Auch Cuisance, um den sich dem ‚kicker‘ zufolge auch weitere Vereine bemühen, könnte eine wichtige Summe einbringen. Vertraglich ist der technisch hoch veranlagte Profi noch bis 2027 an die Alte Dame gebunden.