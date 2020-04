Laurent Blanc könnte in der kommenden Saison in Istanbul an der Seitenlinie stehen. Wie ‚Fotomac‘ vermeldet, denkt Fenerbahce darüber nach, den Franzosen im Sommer unter Vertrag zu nehmen. Blanc würde den aktuellen Trainer Zeki Murat Göle beerben.

Fener steht derzeit nur auf dem siebten Tabellenplatz und will künftig wieder um den Titel in der Süper Lig mitspielen. Blanc ist schon seit 2016 vereinslos. Damals musste der 54-Jährige seinen Hut bei Paris St. Germain nehmen.