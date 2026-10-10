Wirtz-Poker läuft heiß | Üble Attacke auf Zaragoza

Interessenten lauern

So richtig kommt Florian Wirtz (23) beim FC Liverpool einfach nicht in Fahrt. Lediglich eine Vorlage steht in der neuen Saison auf dem Konto des 125-Millionen-Manns. ‚The Daily Briefing‘ schreibt, dass sich der Ballkünstler mit „wachsender Unsicherheit konfrontiert“ sieht.

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Die Parteien sollten zeitnah eine Entscheidung treffen: Wird weiter an der Zusammenarbeit festgehalten oder ist eine Trennung sinnvoller? An Interessenten scheint es nicht zu mangeln. Dem Bericht zufolge lauern der FC Bayern, Real Madrid und der FC Barcelona auf eine Verpflichtung des DFB-Stars, der an der Anfield Road bis 2030 unter Vertrag steht.

Todesgesänge gegen Zaragoza

Bryan Zaragoza (25) hat am gestrigen Freitagabend gegen den FC Málaga sein erstes Tor für Espanyol Barcelona erzielt (1:1). Nach einem herausragenden Solo erzielte der vom FC Bayern verliehen Offensivspieler den zwischenzeitlichen 1:0-Führungstreffer. Und wurde anschließend von den gegnerischen Fans hässlich beleidigt.

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„Bryan, stirb“, sollen einige gegnerische Anhänger während des Spiels gerufen haben. Darüber hinaus wurde der 1,64 Meter große Rechtsfuß in seiner Geburtstadt bei jeder Ballberührung ausgepfiffen.

Zaragoza meinte im Anschluss an die Partie: „Sie mochten mich hier noch nie, also hatte ich keinen Grund, das Tor nicht zu feiern. Ich verstehe die Wut auf mich nicht, denn ich habe nichts falsche gemacht. Ich habe gejubelt, das ist alles.“

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Die ‚Bild‘ geht davon aus, dass die üble Attacke „eine deftige Strafe der spanischen Liga für den FC Málaga nach sich ziehen“ dürfte.