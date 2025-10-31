Schwolow begründet Schottland-Wechsel

Nach einem Besuch in Edinburgh war für Alexander Schwolow schnell klar, dass er ein Angebot von Hearts of Midlothian annehmen wird. Wie der 33-jährige Torhüter im Interview mit ‚transfermarkt.de‘ erzählt, war er sofort angetan von den Begebenheiten: „Wir waren beim Spiel gegen Motherwell, bei dem die Mannschaft einen 0:3-Rückstand umbiegen konnte. Da hat man direkt gemerkt, welche Mentalität dieses Team hat und die Atmosphäre im Stadion war natürlich auch entsprechend gut. Der Verein hat mir von Anfang an sehr gut gefallen.“

Vertraglich gebunden ist der Schlussmann bis Ende Mai 2027. Allzu weit will Schwolow aber nicht in die Zukunft schauen. „Ich habe in den 15 Jahren als Profi gelernt, dass es nichts bringt, drei oder vier Jahre vorauszuplanen“, erklärt der gebürtige Wiesbadener. Sein Fokus liegt darauf, die Saison so erfolgreich wie möglich zu gestalten: „Aktuell ist mein Ziel, bis zum Saisonende maximal erfolgreich mit den Hearts zu sein und mit der Mannschaft und den Fans im Rücken bis Mai möglichst viele Punkte zu holen. Darauf liegt meine Priorität und das wird noch ein harter Weg, es sind erst zehn Spieltage absolviert.“ Derzeit rangieren Schwolow und die Hearts auf Tabellenplatz eins – sechs Punkte vor Verfolger Celtic Glasgow.