Anderson zurück in Rom

Lazio Rom hat Felipe Anderson von West Ham United verpflichtet. Damit kehrt der 28-Jährige zurück zu seinem Ex-Verein. Die Ablöse beläuft sich laut Medienberichten auf drei Millionen Euro. West Ham sichert sich zudem 50 Prozent der Ablöse im Falle eines Weiterverkaufs.

Bereits von 2013 bis 2018 spielte Anderson für Lazio. Bei West Ham United wurde der Linksaußen nie richtig glücklich. In 73 Einsätzen für die Londoner erzielte der Brasilianer zwölf Tore und steuerte 13 Vorlagen bei. In der abgelaufenen Spielzeit lief Anderson leihweise für den FC Porto auf, konnte dort jedoch in zehn Einsätzen nicht überzeugen.

We can confirm that we have agreed a deal for Felipe Anderson to join Lazio on an undisclosed permanent transfer.



Thank you for all your efforts and good luck, Felipe!