Medizincheck: Schalke holt Müller zurück

Dem FC Schalke ist in den Verhandlungen um einen Transfer von Kevin Müller (35) mit dem 1. FC Heidenheim der Durchbruch gelungen. ‚Sky‘ zufolge ist der Deal in trockenen Tüchern, der Medizincheck soll am Donnerstag stattfinden. Im Anschluss fließe eine niedrige sechsstellige Ablöse an die Brenz.

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Müller hatte schon die zurückliegende Rückrunde auf Schalke verbracht, wurde aufgrund einer ausbleibenden Einigung zwischen den Vereinen zuletzt aber zum Trainingsstart wieder in Heidenheim erwartet. Jetzt kehrt der Keeper aber wieder nach Gelsenkirchen zurück, dort winkt ihm ein Einjahresvertrag.