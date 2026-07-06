Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Medizincheck: Schalke holt Müller zurück

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Kevin Müller im Trikot des FC Schalke 04 @Maxppp

Dem FC Schalke ist in den Verhandlungen um einen Transfer von Kevin Müller (35) mit dem 1. FC Heidenheim der Durchbruch gelungen. ‚Sky‘ zufolge ist der Deal in trockenen Tüchern, der Medizincheck soll am Donnerstag stattfinden. Im Anschluss fließe eine niedrige sechsstellige Ablöse an die Brenz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Müller hatte schon die zurückliegende Rückrunde auf Schalke verbracht, wurde aufgrund einer ausbleibenden Einigung zwischen den Vereinen zuletzt aber zum Trainingsstart wieder in Heidenheim erwartet. Jetzt kehrt der Keeper aber wieder nach Gelsenkirchen zurück, dort winkt ihm ein Einjahresvertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Schalke 04
Heidenheim
Kevin Müller

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Heidenheim Logo 1. FC Heidenheim 1846
Kevin Müller Kevin Müller
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert