HSV: Mefferts Medizincheck heute

Jonas Meffert (26) steht kurz vor dem Wechsel zum Hamburger SV. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, wurde für heute der Medizincheck anberaumt. Für die Dienste des defensiven Mittelfeldspielers überweist der HSV dem Bericht zufolge 500.000 Euro an Holstein Kiel. Bei erfolgreich abgeschlossener medizinischer Untersuchung winkt Meffert ein Dreijahresvertrag in Hamburg.

Bei Kiel zählte der gebürtige Kölner in der abgelaufenen Saison zu den Leistungsträgern. In allen 34 Ligaspielen stand er von Beginn an auf dem Feld. Da Mefferts Vertrag nur noch bis 2022 Gültigkeit besitzt, stellt die anstehende Transferperiode für die Störche die letzte Möglichkeit dar, noch eine adäquate Ablösesumme zu generieren.