Vor fast genau einem Monat legte Real Madrid 125 Millionen Euro plus Boni auf den Tisch, um Yan Diomande (19) von RB Leipzig loszueisen. Einen Scorerpunkt konnte der Ballkünstler seitdem nicht im königlichen Dress beisteuern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚as‘ liefert die Antwort auf die Frage, warum sich Diomande bislang noch nicht in die Scorerliste eintragen konnte: Er stand bislang lediglich in 23 Prozent der 360 möglichen Spielminuten auf dem Feld. Kam er doch in allen vier Ligaeinsätzen von der Bank in die Partie.

In der spanischen Hauptstadt will man den Rohdiamanten behutsam schleifen. An Diomandes Potenzial bestehen trotz des holprigen Starts keine Zweifel. „Er hat ein Talent, wie man es selten sieht“, zitiert die ‚as‘ eine Quelle aus dem königlichen Umfeld.

Unter der Anzeige geht's weiter

Cheftrainer José Mourinho selbst sagte kürzlich: „Ich muss einen Spieler betrachten, der gerade eine Saison auf hohem Niveau in Leipzig hinter sich hat. Wenn man von einer so hohen Summe spricht, denkt man an jemanden, der kommt und alles auf den Kopf stellt. Aber so ist es nicht, er ist ein junger Kerl. Ruhe, take it easy.“

Gut möglich, dass Diomande am morgigen Dienstag (21 Uhr) zum Champions League-Auftakt gegen Inter Mailand sein Startelf-Debüt feiert. Dann kann er erstmals unter Beweis stellen, warum er von Real für eine Rekordsumme geholt wurde.