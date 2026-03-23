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Hertha: Neue Details zum Gechter-Vertrag

von Remo Schatz - Quelle: Sky
Linus Gechter für die Hertha im Einsatz @Maxppp

Sollte sich Linus Gechter (22) für einen Abschied von Hertha BSC entscheiden, sind der Alten Dame offenbar die Hände gebunden. Zwar korrigiert ‚Sky‘ das bislang kolportierte Vertragsende von 2027 auf 2028, berichtet aber ferner über eine „moderate Ausstiegsklausel“.

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Das Bundesliga-Interesse an Gechter ist verbrieft, der Bezahlsender beziffert die Anzahl der interessierten Klubs auf fünf bis sechs. Die Gespräche mit dem Verteidiger sollen bereits im Hintergrund laufen, unter anderem Borussia Mönchengladbach gilt als möglicher neuer Arbeitgeber.

veröffentlicht am
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