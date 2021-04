VfB bindet Nachwuchsduo

Der VfB Stuttgart plant langfristig mit seinem Nachwuchstalent Jordan Meyer. Wie die Schwaben bekanntgeben, unterschreibt der 19-jährige Mittelfeldspieler ein Arbeitspapier bis Sommer 2025. Künftig soll Meyer fest zum VfB-Profikader gehören.

Im Sommer 2019 erhielt der gebürtige Bad Cannstatter die Fritz-Walter-Medaille in Silber, zählt somit zu den größten deutschen Nachwuchshoffnungen. Aktuell laboriert Meyer noch an einer Meniskusverletzung. Ebenfalls verlängert hat Nachwuchskeeper Sebastian Hornung (20), der bis 2023 unterschreibt und wie Meyer an die Profis herangeführt werden soll.