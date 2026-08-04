Bericht: Salah akzeptiert Traum-Angebot

Im Spätherbst seiner Karriere wird Mohamed Salah noch einmal ordentlich abkassieren. Wie Yagiz Sabuncuoglu berichtet, hat sich der 34-Jährige mit Trabzonspor auf einen Zweijahresvertrag geeinigt. Der türkische Erstligist hatte dem Rechtsaußen ein jährliches Salär in Höhe von 17 Millionen Euro geboten. Das hat offenbar überzeugt.

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Salah ist nach seinem Abgang vom FC Liverpool ohne Verein, ein Wechsel zu Besiktas hatte sich im letzten Moment zerschlagen. Schon in den vergangenen Transferperioden war Saudi-Arabien beim Linksfuß immer wieder Thema. Laut dem Journalisten Gianluigi Longari hat jetzt auch Al Ittihad den Ägypter in Erwägung gezogen, sollte Moussa Diaby den Verein verlassen. Der 27-Jährige wird mit einer Rückkehr zu Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht.

Den Zuschlag erhält nun aber Trabzonspor, sobald Salah den finalen Daumen hoch gibt. Als Dritter der vergangenen Saison spielt Trabzon in den Play-offs zur Europa League, welche in zwei Wochen beginnen. Gut möglich, dass Salah dann schon mit von der Partie ist.