Schalkes Last-Minute-Versuch bei Jatta

Der FC Schalke 04 hätte sich am Deadline Day offenbar gerne noch bei Sturm Graz bedient. Wie die österreichische ‚Kleine Zeitung‘ berichtet, wollte der Zweitliga-Spitzenreiter am Montag Angreifer Seedy Jatta (22) verpflichten. Der Wechsel konnte aber nicht mehr bis zur Deadline um 20 Uhr finalisiert werden. Der Norweger spielt seit 2023 in Graz und kommt für die Steirer in dieser Saison auf fünf Tore in 30 Einsätzen.

Gut möglich, dass ein Transfer zu Schalke letztlich unter anderem auch wegen des ausgebliebenen Verkaufs von Moussa Sylla (26) ins Wasser fiel. Neben Jatta gab es auf der Zugangsseite bei S04 weitere geplatzte Deals: Bei Armindo Sieb (22/Mainz 05) blitzten die Königsblauen ebenfalls ab, zudem scheiterte man nach FT-Infos bereits am Sonntag mit einem Angebot zur Leihe mit Kaufoption für Jérémy Livolant (28/Casa Pia).