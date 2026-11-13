Leipzig beschließt ersten Winter-Abgang

RB Leipzig will Eigengewächs Viggo Gebel (18) im Winter zwecks Spielpraxis verleihen. Sportchef Sebastian Schuppan sagt gegenüber der ‚Bild‘: „Wir sind mit Viggo und seinem Berater in einem engen Austausch. Wir haben uns im Sommer bewusst dafür entschieden, dass er erst einmal noch an seiner Fitness arbeitet und auch selbst dieses Gefühl brauchte: ‚Jetzt bin ich bereit, einer Mannschaft auch zu helfen‘.“ Schuppan betont: „Wir müssen schauen, dass wir im Winter eine Lösung finden, wo er Spielpraxis bekommt im Männerbereich.“

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Zuletzt musste Gebel wegen eines Kreuzbandrisses fast ein Jahr pausieren. Der offensive Mittelfeldspieler spielt seit der U11 für die Sachsen, ist in Leipzig geboren. Für die RB-Profis kam Gebel bislang viermal zum Einsatz. Sein Fördervertrag läuft noch bis 2028. Die nächsten Entwicklungsschritte soll das Talent allerdings andernorts gehen.