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Serie A

AC Mailand gelingt 25-Millionen-Coup

von Daniel del Federico - Quelle: Tuttosport
1 min.
Antonio Silva im Benfica-Trikot @Maxppp

António Silva wird sich aller Voraussicht nach dem AC Mailand anschließen. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, haben sich die Rossoneri mit dem 22-Jährigen auf einen Fünfjahresvertrag mit einem jährlichen Salär von knapp drei Millionen Euro geeinigt. Benfica Lissabon werde mit einer Sockelablöse von 20 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen entschädigt.

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Silva wurde in der Vergangenheit bereits mit deutlich höheren Ablösesummen in Verbindung gebracht. Da sein Vertrag in der portugiesischen Hauptstadt jedoch 2027 ausläuft, gelingt den Mailändern ein echtes Schnäppchen. Neben dem bevorstehenden Transfer von Gonçalo Ramos (25) wäre der Innenverteidiger der zweite portugiesische Neuzugang beim Tabellenfünften der abgelaufenen Serie A-Saison. Die beiden Nationalspieler teilen sich mit Jorge Mendes denselben Berater, der im Zuge der Verhandlungen um den PSG-Stürmer auch seinen anderen Klienten erfolgreich ins Spiel brachte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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