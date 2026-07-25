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Bundesliga

Außergewöhnliche Angebote: Davies kommt auf den Markt

Der FC Bayern will noch einige Spieler loswerden und den Kader verkleinern. Auch Alphonso Davies ist ein Abgangskandidat.

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
1 min.
Alphonso Davies lässt sich feiern @Maxppp

Auf der Habenseite ist der FC Bayern schon voll im Soll. In Ismael Saibari (25) und Nathaniel Brown (23) wurden die beiden Wunschspieler früh in der Transferphase verpflichtet. Weitere Neuzugänge sind nur noch dann geplant, wenn sich eine besondere Marktchance oder der ein oder andere überraschende Abgang ergibt.

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Ein solcher könnte bei Alphonso Davies (25) kommen. Laut ‚Sky‘ wollen die Münchner unbedingt noch Spieler loswerden. Dabei steht der Kanadier zwar nicht auf der Prioritätenliste, bei einem „außergewöhnlichen Angebot“ würden die Verantwortlichen einen Verkauf aber prüfen. Selbiges gilt bei Hiroki Ito (27).

Zunächst wolle man sich aber von anderen Spielern trennen. Auf der Abschussliste stehen dabei primär João Palhinha (31), Sacha Boey (25), Bryan Zaragoza (24) und Armindo Sieb (23). Bei diesem Quartett strebt die Führungsetage der Münchner eine dauerhafte Trennung an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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