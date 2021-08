Chelsea: Chalobah vor Valencia-Leihe?

Trevoh Chalobah könnte in der kommenden Saison Spielpraxis in der spanischen La Liga erhalten. Wie ‚Goal.com‘ berichtet, ist der FC Valencia Favorit auf eine Leihe des Abwehrtalents vom FC Chelsea. Da der 22-Jährige in der Vorbereitung zu überzeugen wusste, hat bei Thomas Tuchel dem Bericht zufolge ein Umdenken stattgefunden, sodass man nicht mehr unter allen Umständen einen Verkauf anstrebt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die vergangene Saison verbrachte der Rechtsfuß bereits auf Leihbasis in Frankreich beim FC Lorient. Beim Erstligisten konnte sich der Rechtsfuß einen Stammplatz ergattern und kam insgesamt zu 30 Einsätzen. Wie ‚Goal.com‘ weiter schreibt, möchte Chelsea durch eine erneute Leihe vor allem Platz im Kader schaffen, um den Transfer von Jules Koundé (22) vom FC Sevilla voranzutreiben. Neben Chalobah müsse aber außerdem zunächst Kurt Zouma (26) den Verein verlassen.