Winter-Transfers: Arsenal will schnell handeln

Der FC Arsenal will seinen Kader im Winter-Transferfenster optimieren. Trainer Mikel Arteta kündigte am Sonntag an, dass der Tabellenführer der Premier League „aktiv werden wird“. Der Spanier präzisierte: „Wir wissen um die Wichtigkeit unserer frühen Sommer-Transfers und nun haben wir im Winter dasselbe vor.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Arteta weiter: „Das wäre ideal, doch manchmal ist es nicht realistisch. Aber natürlich wollen wir, dass sich Spieler so schnell wie möglich eingewöhnen.“ Linksaußen Mykhaylo Mudryk (21) von Shakhtar Donetsk steht weit oben auf Arsenals Einkaufsliste. Zudem könnte ein Ersatz für den verletzten Mittelstürmer Gabriel Jesus kommen.

Lese-Tipp

Riesiges Preisschild: Arsenal der Favorit bei Mudryk