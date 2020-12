Real Madrid: Foden im Fokus

Real Madrid zeigt offenbar Interesse an Phil Foden von Manchester City. Nach Informationen des ‚Daily Mirror‘ verfolgen die Königlichen die Situation des Mittelfeldspielers schon seit einigen Jahren und erwägen einen Vorstoß in den kommenden Monaten, sollte Foden in England nicht zu mehr Einsatzzeiten kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit Mitte Oktober stand Foden nur bei einem Premier League-Spiel in der Startelf von Pep Guardiola. In der Champions League durfte der 20-Jährige allerdings in fünf von sechs Partien von Beginn an ran. Der dreimalige englische Nationalspieler ist vertraglich noch bis 2024 an seinen Jugendklub gebunden.