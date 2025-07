Gladbach: Virkus erklärt Transferstrategie

Borussia Mönchengladbach wird auch in diesem Transferfenster wieder etwas vorsichtiger und reaktiver agieren. Das erklärte Sportgeschäftsführer Roland Virkus beim Trainingsauftakt der Fohlen am heutigen Sonntagvormittag: „Momentan ist es noch sehr ruhig auf dem Markt. Ich habe am Ende der letzten Saison schon gesagt, dass dieses Transferfenster sehr herausfordernd werden wird. Warum? Weil wir gesagt haben, dass wir den Markt beobachten, schauen, was in unserem Kader passiert, welche Spieler uns verlassen – und dann reagieren. Wenn uns Spieler verlassen, müssen wir schauen: Was macht uns besser? Wo müssen wir nachbessern? Und darauf sind wir vorbereitet.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Grund dafür sind weiterhin die Klubfinanzen: „Borussia Mönchengladbach ist ein Verein, der immer solide gewirtschaftet hat. Aber natürlich gab es Rahmenbedingungen, die uns finanziell unter Druck gesetzt haben. Wir sind jetzt auf dem Weg zurück. Deshalb sind wir gut überlegt in unseren Personalentscheidungen, um wieder zu altem Format zurückzufinden – nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich. Wir sind aktuell an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht ganz so aggressiv wie andere Vereine. Wir lassen uns bei einigen Entscheidungen mehr Zeit. Wenn du Geld ausgibst, musst du wissen, wofür. Diese vorsichtige Haushaltspolitik tut einer gut geführten Organisation gut.“