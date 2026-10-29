Jonas Boldt lässt auch nach dem gestrigen Pokal-Aus gegen den 1. FC Kaiserslautern (0:2) keine Zweifel an Trainer Sandro Wagner zu. Auf die Frage bei der ‚ARD‘, wie lange der Neu-Trainer noch weiterarbeiten dürfe, antwortete der Geschäftsführer: „Solange ich da bin, auf jeden Fall.“ Wagner legte am Maschsee einen Horror-Start hin, nach vier Spielen sind die Roten unter dem neuen Übungsleiter weiter sieglos, holten lediglich ein Unentschieden.

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Die Schlappe gegen die Pfälzer ist nach dem verlorenen Derby gegen Eintracht Braunschweig (0:2) die zweite schmerzhaft Niederlage binnen weniger Tage. In der Kritik steht auch Boldt, der selbst erst im Sommer in Hannover übernommen hatte. Den Manager lässt das kalt: „Mir persönlich hat niemand gesagt, dass wir von einem Missverständnis reden.“