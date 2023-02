Reals „Nacht der Zauberer“ | Liverpool „in Fetzen gerissen“

Reals zauberhafte Aufholjagd

Die Champions League bot den Fußballfans dieser Welt gestern ein weiteres Spektakel. Im Achtelfinalhinspiel besiegte Real Madrid den FC Liverpool letztlich verdient mit 5:2 – nach 0:2-Rückstand, den Vinicius Junior binnen 15 Minuten noch vor der Halbzeit egalisierte. Dementsprechend findet sich der junge Brasilianer auf den Titelseiten der großen spanischen Zeitungen wieder. „Im Himmel“ lautet die Überschrift der ‚as‘. Die ‚Mundo Deportivo‘ spricht von einer „brutalen weißen Aufholjagd“, für die ‚Marca‘ war es die „Nacht der Zauberer“.

Liverpool hängt in den Seilen

Beim FC Liverpool herrscht dagegen, wie sollte es auch anders sein, Ernüchterung. Nach zuletzt zwei Siegen in der Premier League folgt nun wieder ein echter Dämpfer. Für die Reds war das 2:5 das schlechteste Resultat, das sie jemals in einem europäischen Wettbewerb an der heimischen Anfield Road einstecken mussten. Der ‚Daily Express‘ titelt „In Fetzen gerissen“. Der ‚Mirror‘ beschreibt den Zustand der Klopp-Elf als „taumelnd“.

Entfesseltes Neapel zu stark für Frankfurt

Die Mannschaft der Stunde – oder vielleicht gar der bisherigen Saison – ist ganz klar die SSC Neapel. Die Süditaliener wussten auch beim 2:0-Erfolg bei Eintracht Frankfurt zu überzeugen. Vor allem Victor Osimhen machte zum wiederholten Male auf sich aufmerksam, nicht nur wegen seines Treffers. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ alarmiert: „Osimhen-Show – alle sind gewarnt“. Für den ‚Corriere dello Sport‘ war Neapel „galaktisch“ und auch die ‚Tuttosport‘ baut auf „das große Prachtstück Napoli“.