FC Bayern: Kane-Transfer schon in Kürze?

Beim FC Bayern wächst offenbar die Zuversicht, Harry Kane (29) noch in diesem Sommer nach München zu holen. ‚Sky‘ zitiert einen in den Poker involvierten Insider, dem zufolge der Transfer in den nächsten zwei bis drei Wochen definitiv über die Bühne gehen wird.

Einen ablösefreien Abgang 2024 will Tottenham Hotspur demnach unbedingt vermeiden, Kane habe auf jeden Fall ein Preisschild für diesen Sommer. Wo genau dieses liegt, ist nicht bekannt – unter 100 Millionen Euro dürfte Kane aber nicht zu haben sein.

Sollte der Transfer wider Erwarten scheitern, wollen die Münchner im nächsten Jahr zum Nulltarif zuschlagen. Ein Szenario, das alle Beteiligten nach aktuellem Stand aber umgehen wollen. Der Kane-Poker wird immer heißer.