Hertha: Neue Details zur Ernst-Klausel

Torhüter Tjark Ernst wird Hertha BSC voraussichtlich noch in diesem Sommer verlassen und in eine Top-Liga in Europa wechseln. Die ‚Bild‘ berichtet, dass die Klausel in Höhe von fünf Millionen Euro für Teams in den Top5-Ligen Europas sowie für Klubs gilt, die im kommenden Jahr international vertreten sein werden. Ernst steht in Berlin noch bis 2027 unter Vertrag und will eigentlich mit der Alten Dame in der Bundesliga spielen.

Da das Team von Trainer Stefan Leitl den Aufstieg aber wohl verpassen wird, steht Ernst vor dem Abschied. Der FC Porto, Ajax Amsterdam und Borussia Mönchengladbach haben Interesse am 22-jährigen Schlussmann hinterlegt. Vor vier Jahren war Ernst für 300.000 Euro vom VfB Stuttgart in die Hauptstadt gewechselt.