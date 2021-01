Schalke leiht William aus

Der FC Schalke 04 hat seinen lange gesuchten Rechtsverteidiger gefunden. Wie die Königsblauen verkünden, wird William bis zum Saisonende vom VfL Wolfsburg ausgeliehen. Eine Kaufoption existiert dem Vernehmen nach nicht.

Die ‚Bild‘ hatte zuvor berichtet, dass der 25-jährige Brasilianer Schalke rund eine Million Euro kostet. Diese Summe ergebe sich aus der Kombination von Leihgebühr und Gehalt.

S04-Sportvorstand Jochen Schneider lässt sich zitieren: „Durch die Verpflichtung von William schließen wir die offene Planstelle auf der Position des rechten Verteidigers. Wir sind sehr froh, dass wir uns trotz eines knappen Budgets auf allen priorisierten Positionen – Links- und Rechtsverteidiger sowie Stürmer – verstärken konnten.“ Zuvor hatte der Tabellenletzte aus Gelsenkirchen bereits Sead Kolasinac (27) und Klaas-Jan Huntelaar (37) für den Abstiegskampf verpflichtet.

Nur noch Ersatz beim VfL

William war 2017 für fünf Millionen Euro von Internacional Porto Alegre nach Wolfsburg gewechselt. Zwischenzeitlich hatte der Brasilianer in der Autostadt einen Stammplatz inne, kam nach einem Kreuzbandriss vor rund einem Jahr aber nicht mehr richtig in Tritt. In der aktuellen Saison stehen nur zwei Kurzeinsätze zu Buche.

Auf Schalke wird er wohl häufiger spielen. Zuletzt bekleidete der gelernte Innenverteidiger Timo Becker (23) die Rechtsverteidiger-Position bei S04, stand dabei defensiv solide, konnte aber kaum Druck nach vorne entfalten. Das soll mit William besser werden.