Bayer 04 bindet Wirtz

Bayer Leverkusen und Florian Wirtz (17) gehen in eine gemeinsame Zukunft. Wie die Werkself mitteilt, hat der deutsche U21-Nationalspieler seinen Vertrag vorzeitig bis 2023 verlängert.

„Florian hat unsere ohnehin großen Erwartungen in seinem ersten Jahr bei den Profis schon weit übertroffen“, erklärt Sportgeschäftsführer Rudi Völler, „wie selbstbewusst er in der Bundesliga und auf internationalem Parkett in der Europa League aufgetreten ist, war beeindruckend. Wenn er so weiterarbeitet und seine Entwicklung in dieser Form vorantreibt, wird Florian mit Sicherheit eine tolle Karriere machen.“

„Schon jetzt ist Flo ein wichtiger Faktor in unserer Mannschaft. Ich freue mich sehr auf die kommenden Jahre mit ihm“, sagt Sportdirektor Simon Rolfes. Wirtz selbst ist überglücklich: „Wie mich das Trainerteam und die Mannschaft hier aufgenommen haben und wie sich die Klubführung um mich kümmert – das alles ist total imponierend. Ich spiele hier in einer super Truppe und glaube fest daran, dass wir zusammen etwas gewinnen können. Wir sind auf einem guten Weg, das kann ich an jedem Trainingstag sehen.“

Wirtz ist einer der größten Hoffnungsträger bei der Werkself. In Leverkusen schlüpfte er in den vergangenen Wochen immer mehr in die Rolle von Rekord-Verkauf Kai Havertz. Denkbar, dass auch Wirtz eines Tages eine hohe Ablöse einspielen wird.