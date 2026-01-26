Menü Suche
Dro beim Medizincheck

von Leon Morsbach - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
dro in action @Maxppp

Dem Wechsel von Dro vom FC Barcelona zu Paris St. Germain steht quasi nichts mehr im Wege. Laut Fabrizio Romano absolviert der 18-Jährige heute seinen Medizincheck in der französischen Hauptstadt. Der Transfer soll für acht Millionen Euro über die Bühne gehen. Aus steuerlichen Gründen zahlt PSG mehr als die festgeschriebenen sechs Millionen an Ablöse. Schon vor einigen Tagen hatte FT berichtet, dass sich der Offensivspieler mit PSG über einen Vertrag bis Sommer 2030 geeinigt hat.

Dro wurde nicht zuletzt aufgrund seiner Ausstiegsklausel von mehreren europäischen Schwergewichten umgarnt. Darunter befanden sich unter anderem Manchester City, der FC Chelsea und auch Borussia Dortmund. Durch den Zuschlag für die Pariser gehen die anderen Vereine nun leer aus. Der Vertrag des Rechtsfußes in Katalonien wäre bis Sommer 2027 datiert gewesen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
