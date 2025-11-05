Nürnberg: Klose spricht über Vertragsverlängerung

Ob Miroslav Klose auch in der nächsten Saison für den 1. FC Nürnberg an der Seitenlinie steht, ist noch völlig offen. Angesprochen auf eine mögliche Vertragsverlängerung zitiert ‚Bild‘ den Club-Cheftrainer wie folgt: „Ich habe noch gar nichts gehört. Da bin ich total raus. Für mich zählt die Arbeit hier. Ich bin da total entspannt. Für mich zählt jetzt erst einmal, die nächsten vier Spiele möglichst erfolgreich zu gestalten.“

Das derzeit gültige Arbeitspapier des einstigen Weltklassestürmers läuft nach der laufenden Spielzeit aus. Eine Verlängerung wird offenbar schon länger diskutiert, etwaige Überlegungen stagnierten aber nach dem weniger optimalen Saisonstart. Sportvorstand Joti Chatzialexiou lässt durchblicken, dass der Verein Klose gerne halten würde: „Grundsätzlich ist es nach wie vor der Plan, mit Miro langfristig etwas beim FCN aufzubauen. Zuletzt hatten wir jedoch andere Themen, die unsere Aufmerksamkeit erfordert haben.“