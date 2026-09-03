Überraschung: Talisca-Vertrag aufgelöst

Anderson Talisca (32) ist ab sofort auf dem Markt. Der Vertrag des Linksfußes bei Fenerbahce wurde am heutigen Donnerstag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Damit kann Talisca weiterhin in Ländern unterschreiben, in denen das Transferfenster bereits geschlossen hat. Dem Vernehmen nach zieht es ihn zu Al Jazira.

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Bilgilendirme



2024-25 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir.



Talisca’ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/yoYh3H9mrl — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 3, 2026

Vor rund eineinhalb Jahren war der Brasilianer ablösefrei von Al Nassr nach Istanbul gewechselt. Dort war er bis heute eigentlich eine wichtige Offensivkraft. Starke fünf Treffer erzielte Talisca in den bisherigen sieben Saisonspielen.