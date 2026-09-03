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Offiziell Süper Lig

Überraschung: Talisca-Vertrag aufgelöst

von Tobias Feldhoff
1 min.
Anderson Talisca rauft sich die Haare @Maxppp

Anderson Talisca (32) ist ab sofort auf dem Markt. Der Vertrag des Linksfußes bei Fenerbahce wurde am heutigen Donnerstag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Damit kann Talisca weiterhin in Ländern unterschreiben, in denen das Transferfenster bereits geschlossen hat. Dem Vernehmen nach zieht es ihn zu Al Jazira.

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Vor rund eineinhalb Jahren war der Brasilianer ablösefrei von Al Nassr nach Istanbul gewechselt. Dort war er bis heute eigentlich eine wichtige Offensivkraft. Starke fünf Treffer erzielte Talisca in den bisherigen sieben Saisonspielen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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