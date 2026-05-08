Gladbach jagt Überflieger Janneh

Vor wenigen Tagen berichtete Fabrizio Romano, dass zwei namentlich nicht genannte Bundesligisten scharf auf Omar Janneh vom FC Lausanne-Sport sind. Einer der beiden Klubs ist nun womöglich durchgesickert.

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Laut dem ‚Blick‘ zählt Borussia Mönchengladbach zu den Interessenten für den 19-jährigen Angreifer, der erst im Januar für rund zwei Millionen Euro aus dem Nachwuchs von Atlético Madrid in die Schweiz gewechselt war und für seinen neuen Arbeitgeber bereits acht Treffer und zwei Vorlagen in 17 Einsätzen markierte.

Zum Schnäppchen-Preis wäre Janneh aufgrund seiner steilen Entwicklung wohl nicht zu haben. Um den 17-fachen spanischen U19-Nationalspieler nach nur einem halben Jahr wieder ziehen zu lassen, dürfte Lausanne ein Vielfaches des Einkaufspreises fordern. Der ‚Blick‘ taxiert den Wert des Youngsters, dessen Vertrag bis 2030 datiert ist, auf umgerechnet etwa acht bis elf Millionen Euro.

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Zudem ist die Konkurrenz im Werben um den jungen Stürmer groß. Neben den Gladbachern steht Janneh der Schweizer Tageszeitung zufolge auch bei Lazio Rom, Udinese Calcio, Sporting Lissabon, beim FC Getafe sowie bei einigen Vereinen aus Frankreich auf dem Zettel. Ex-Klub Atlético soll bei einem möglichen Transfer ein Matching Right besitzen.