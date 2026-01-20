Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

HSV kurz vor Ramos-Verkauf

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
Guilherme Ramos schaut auf den Ball @Maxppp

Der Hamburger SV und Guilherme Ramos (28) gehen wohl bald getrennte Wege. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht der Innenverteidiger kurz vor dem Wechsel zum chinesischen Klub Beijing Guoan. Der HSV kassiere ein halbes Jahr vor Vertragsende eine Mini-Ablöse von 100.000 Euro, der Medizincheck fand bereits in Hamburg statt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ramos war 2023 von Arminia Bielefeld zu den Rothosen gekommen. In der laufenden Saison absolvierte der Portugiese immerhin acht Bundesligaspiele. Dennoch wird Ramos nach Daniel Peretz (25/FC Southampton), Jonas Meffert (31/Holstein Kiel) und Anssi Suhonen (25/Odense BK) der vierte HSV-Abgang des Winters. Weitere könnten noch folgen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Chinese Super League
Hamburg
Guoan
Guilherme Ramos

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Chinese Super League Chinese Super League
Hamburg Logo Hamburger SV
Guoan Logo Beijing Guoan
Guilherme Ramos Guilherme Ramos
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert