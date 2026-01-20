HSV kurz vor Ramos-Verkauf

Der Hamburger SV und Guilherme Ramos (28) gehen wohl bald getrennte Wege. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht der Innenverteidiger kurz vor dem Wechsel zum chinesischen Klub Beijing Guoan. Der HSV kassiere ein halbes Jahr vor Vertragsende eine Mini-Ablöse von 100.000 Euro, der Medizincheck fand bereits in Hamburg statt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ramos war 2023 von Arminia Bielefeld zu den Rothosen gekommen. In der laufenden Saison absolvierte der Portugiese immerhin acht Bundesligaspiele. Dennoch wird Ramos nach Daniel Peretz (25/FC Southampton), Jonas Meffert (31/Holstein Kiel) und Anssi Suhonen (25/Odense BK) der vierte HSV-Abgang des Winters. Weitere könnten noch folgen.