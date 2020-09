Krösche zum Stand bei Lookman

RB Leipzig würde gerne noch bis zum Transferschluss Anfang Oktober Ademola Lookmann von der Gehaltsliste streichen. „Wir beschäftigen uns mit dieser Personalie, es kann sein, dass da noch was passiert. Ademola hat wenig gespielt, und ein junger Spieler muss irgendwie spielen“, erklärt Markus Krösche gegenüber ‚Bild‘. Der FC Fulham würde den 22-jährigen gebürtigen Londoner gerne zurück in dessen Heimatstadt lotsen und plant eine Leihe.

Mit Alexander Sörloth hat RB am vergangenen Dienstag den gesuchten Stürmer unter Vertrag genommen. Einfach waren die Verhandlungen mit Crystal Palace und Leih-Arbeitgeber Trabzonspor aber nicht. „Mit Alexander waren wir uns nach dem ersten Treffen klar. Aber es saßen noch zwei Vereine mit am Tisch. Und da sind das ein oder andere Mal die Emotionen hochgekocht. Der Transfer war einer, der in die Kategorie extrem schwierig fällt“, erklärt Krösche, der in Kürze auch die Verpflichtung des 18-jährigen Innenverteidigers Josko Gvardiol festzurren möchte: „Er ist ein sehr interessanter Spieler. Mal sehen, was die nächsten Tage passiert.“