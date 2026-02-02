Menü Suche
Offiziell 2. Bundesliga

Bochum verpflichtet Passlack-Nachfolger

von Daniel del Federico
Dirk Dufner ist neuer Sportgeschäftsführer beim VfL Bochum. @Maxppp

Der VfL Bochum hat sich auf der rechten Abwehrseite verstärkt. Wie der Zweitligist offiziell verkündet, schließt sich Oliver Olsen vom FC Kopenhagen dem VfL an. Der 25-Jährige unterschreibt an der Castroper Straße einen Vertrag bis 2030.

VfL Bochum 1848
Künftig mit der Rückennummer 13 anne Castroper unterwegs! #VelkomstOliver

Alle Infos zur Verpflichtung von Oliver #Olsen:
Olsen tritt bei den Blau-Weißen das Erbe von Felix Passlack an, den es am heutigen Deadline Day zum Hibernian FC nach Schottland gezogen hat. Die Ablöse für den Neuzugang beläuft sich dem Vernehmen nach auf 200.000 Euro, wobei die Summe durch Boni auf 400.000 Euro ansteigen kann. Der Däne freut sich auf seine neue Aufgabe: „Ich habe viele Spiele gesehen, auch zuletzt den Sieg gegen den FC Schalke 04, das war beeindruckend. Ich freue mich sehr, nun hier zu sein.“

