Atlético plant Vorstoß bei Veiga

Atlético Madrid zeigt großes Interesse an Gabri Veiga vom FC Porto. Die ‚as‘ meldet, dass die Colchoneros im kommenden Sommer einen neuen Versuch beim 23-Jährigen planen. Bereits im abgelaufenen Winter-Transferfenster boten die Madrilenen 16 Millionen Euro für den Offensivakteur. Sie scheiterten damit jedoch am portugiesischen Spitzenklub, der ein deutlich höheres Transferplus für den Spanier erzielen möchte. Porto hatte selbst 15 Millionen Euro in den Spieler investiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Veiga war im vergangenen Sommer nach zwei Jahren in Saudi-Arabien wieder nach Europa zurückgekehrt und überzeugt in dieser Saison mit zwölf Torbeteiligungen (vier Tore, acht Vorlagen) in 30 Pflichtspielen. Bei den Drachen besitzt er zwar noch einen Vertrag bis 2030, soll vom Interesse aus Madrid jedoch sehr angetan sein. Der spanische Hauptstadtklub verfolgt unter Sportdirektor Mateu Alemany das Konzept, vermehrt auf junge spanische Spieler zu setzen.