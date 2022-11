England lockt: Bayerns Laimer-Deal in Gefahr?

Geht Konrad Laimer dem FC Bayern durch die Lappen? Nachdem der Deal im Sommer scheiterte, schien der Wechsel des Österreichers nach München nur zwölf Monate aufgeschoben. Schließlich endet Laimers Arbeitspapier bei RB Leipzig nach dieser Saison. Doch ganz so ausgemacht scheint der Wechsel des 25-Jährigen zu den Bayern nicht zu sein.

Wie ‚90min.com‘ berichtet, hält sich Laimers Lager sämtliche Optionen für den kommenden Sommer offen und zieht auch andere Wechselmöglichkeiten in Betracht. Auch ein Transfer nach England kommt für die Pressing-Maschine in Frage. Laimer biete sich schon für den Januar eine Option, in die Premier League zu wechseln.

Ernsthafte Möglichkeit

Denn laut ‚90min.com‘ befasst sich der FC Liverpool mit der Verpflichtung des Mittelfeldspielers. Die Reds sind gerade in der Zentrale verletzungsgeplagt und benötigen dringend Verstärkung. Liverpool ist eine Option, die Laimer dem Bericht zufolge derzeit „ernsthaft in Betracht“ zieht.

Neben dem Klopp-Klub wurde zuletzt auch der FC Chelsea mit dem Rechtsfuß in Verbindung gebracht. Darüber hinaus hatte im vergangenen Sommer Manchester United die Fühler ausgestreckt. Es scheint, als ob sich der FC Bayern doch noch einmal etwas Überzeugungsarbeit leisten muss, um Julian Nagelsmanns Wunschspieler zu verpflichten.