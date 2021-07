VfB: Maffeo vor nächster La Liga-Leihe

Pablo Maffeo (23) wird vom VfB Stuttgart umgehend zurück nach Spanien geschickt. Wie die mallorcinische Redaktion von ‚Cadena COPE‘ berichtet, steht der Argentinier vor einer Leihe zum RCD Mallorca. Gelingt dem Inselklub der Klassenerhalt in La Liga, greift eine Kaufoption in unbekannter Höhe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Stolze neun Millionen Euro zahlte Stuttgart vor drei Jahren an Manchester City, um Maffeo ins Schwabenland zu lotsen. Doch der hochveranlagte Außenbahnspieler verbaute sich schnell mit Unzufriedenheit und Lustlosigkeit eine Perspektive beim VfB. Zunächst verliehen ihn die Stuttgarter an den FC Girona, dann an SD Huesca. Nun folgt die dritte Spanien-Leihe.