Bundesliga-Boss schießt gegen Hoeneß zurück

Alexander Wehrle möchte die Spitze, die Uli Hoeneß in Richtung VfB Stuttgart geschickt hat, nicht unkommentiert lassen. „Diese Äußerungen kann ich nicht nachvollziehen. Wir haben in diesem Transfersommer keinen einzigen Stammspieler verkauft. Stattdessen haben wir das Team zusammengehalten, signifikant in den Kader investiert und zugleich die Sehnsucht aller VfB-Fans erfüllt, mit Dennis Seimen endlich wieder ein Eigengewächs in die Mannschaft einzubauen, das auf Jahre hinaus unsere Nummer eins sein kann. Ich wüsste nicht, wie viel mehr Risiko wir noch gehen sollten. Und zweitens: Wir haben weder intern noch extern jemals ausgerufen, dass wir die Champions League erreichen müssen“, kontert der Vorstandvorsitzende gegenüber der ‚Frankfurter Rundschau‘.

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Vor einer Woche teile Hoeneß nicht nur gegen Jamal Musiala aus, was ihm sehr viel Kritik einbrachte. Auch die Geschäftsphilosophie der Schwaben nahm er ins Visier: „Die verkaufen jedes Jahr die besten Spieler und glauben, dass man dann trotzdem die Champions League erreichen kann. Das ist einfach falsch. Wenn man so ein Riesenpotenzial hat wie der VfB, auch von der Industrie her im Großraum Stuttgart, muss man zwischendurch mal Risiko gehen.“