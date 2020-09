Barça erhöht Angebot für García

Der FC Barcelona lässt nicht locker bei Eric García. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ am heutigen Dienstag in ihrer Titelstory berichtet, werden die Blaugrana noch in dieser Woche ein zweites Angebot für den 19-jährigen Innenverteidiger abgeben. Die erste Offerte in Höhe von zehn Millionen Euro hatte Manchester City abgelehnt.

Dem Blatt zufolge liegt die Schmerzgrenze der Katalanen bei 15 Millionen Euro, City fordere mindestens 18 Millionen. Sollte es in diesem Sommer zu keiner Einigung kommen, kann Barça den jungen Abwehrspieler im nächsten Sommer ablösefrei an Bord holen. Dann läuft Garcías Vertrag in Manchester aus.