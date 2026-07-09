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Bundesliga

Köln erzielt Einigung im Álvarez-Poker

Der 1. FC Köln kommt der Verpflichtung von Edson Álvarez einen wichtigen Schritt näher. Eine wesentliche Hürde muss der Bundesligist allerdings noch nehmen.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
1 min.
Edson Álvarez im Mexiko-Trikot @Maxppp

Edson Álvarez könnte in diesem Sommer tatsächlich beim 1. FC Köln anheuern. Mit West Ham United haben die Geißböcke nach Informationen von ‚Sky‘ eine prinzipielle Einigung über ein Leihgeschäft erzielt.

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Gleichbedeutend mit Álvarez‘ Transfer zum FC ist dies jedoch nicht. Der mexikanische WM-Fahrer und -Kapitän müsse sich erst noch darüber klarwerden, ob er bereit ist, für den Wechsel an den Rhein deutliche Gehaltseinbußen in Kauf zu nehmen.

Grundsätzlich kann sich Álavarez den Schritt nach Köln vorstellen. Aus Sicht des Bundesliga-14. der vergangenen Saison wäre die Verpflichtung des einstigen 38-Millionen-Manns ein spektakulärer Deal. Dass Álvarez seinen aktuellen Arbeitgeber im Sommer verlassen wird, ist nach West Hams Abstieg aus der Premier League wiederum so gut wie sicher.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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