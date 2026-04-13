Es brodelt bei Bayern: Eberls „Zwangsehe“ vor dem Aus?

Während die Mannschaft des FC Bayern München aktuell auf Triple-Kurs liegt, mehren sich Berichte über Streitigkeiten zwischen den Klub-Bossen. Diese haben große Auswirkungen auf die personelle Ausrichtung bei den Münchnern in der näheren Zukunft.

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Ende Mai tagt turnusmäßig der Aufsichtsrat des FCB. Neben dem anstehenden Transfersommer und den Entwicklungen auf dem Campus stehen vor allem Vertragsverlängerungen der Bosse auf dem Programm. Wie der ‚kicker‘ berichtet, könnten diese Beratungen vor allem für Max Eberl kritisch werden.

Der Vertrag des Sportvorstands sowie die von CEO Jan-Christian Dreesen und Sportdirektor Christoph Freund laufen allesamt 2027 aus. Während eine Verlängerung bei Freund als „grundsätzlich angedacht“ und die von Dreesen als „tendenziell geplant“ gelten, sei die Zukunft des immer wieder kritisierten Eberl „völlig offen“.

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Zwangsehe mit Freund im Zentrum der Kritik

Einer der Hauptgründe ist laut ‚kicker‘ das Verhältnis des Ex-Profis zu Freund. Die Differenzen zwischen den beiden Entscheidern häufen sich demnach, „auf der Geschäftsstelle ist viel mehr von einer Zwangs- als von einer Zweckehe die Rede“. Das gefällt dem obersten Klubgremium gar nicht und soll sich ändern.

Aktuell steht das sportliche Abschneiden – das auch in die Entscheidung des Aufsichtsrats einfließen soll – noch klar im Vordergrund, die volle Konzentration gilt vor allem dem Rückspiel im Champions League-Viertelfinale gegen Real Madrid (Mittwoch, 21 Uhr). Doch spätestens Ende Mai wird es ernst für Eberl.

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Neben den atmosphärischen Störungen werden dem 52-Jährigen auch immer wieder finanzielle Entscheidungen zur Last gelegt. „Zu wesentlichen Problemen gehören die finanziell belastenden Vertragsverlängerungen, die bislang kaum bis wenig eingesparten Gehälter und die Zusatzzahlungen wie Handgeld und Beraterhonorare“, so der ‚kicker‘. Selbst im Falles des Einzugs ins Halbfinale der Königsklasse sei es für die Münchner in diesem Jahr schwierig, eine wirtschaftlich positive Bilanz zu erreichen.

Teure finanzielle Entscheidungen

„Die richtige Balance zu finden und die wirtschaftliche Vernunft dabei nicht zu vernachlässigen gehört zum Job-Profil eines Sportvorstands beim FC Bayern. Deshalb werden die von Eberl geführten Verhandlungen auch intern kritisch betrachtet“, heißt es im Bericht weiter.

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Das gelte für teure Verlängerungen wie die von Dayot Upamecano (27) und Jamal Musiala (23) ebenso wie für die nicht erfolgten Verkäufe von Bryan Zaragoza (23), Sacha Boey (25), Alexander Nübel (29) und João Palhinha (30), die allesamt verliehen wurden. Zudem soll Eberl immer wieder für Kollegen aus der Führung nicht greif- oder erreichbar gewesen sein.