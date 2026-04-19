WM-Aus möglich: Vier Wege, um Gnabry zu ersetzen

Am späten Samstagabend teilte der FC Bayern über die offiziellen Kanäle des Vereins mit, dass sich Serge Gnabry einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen hat. Voraussichtlich wird der 30-Jährige zwei bis drei Monate fehlen. In den wichtigsten Saisonspielen der Münchner steht Gnabry dementsprechend nicht zur Verfügung.

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Doch auch die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Sommer ist für den Rechtsfuß akut gefährdet. Sollte Bundestrainer Julian Nagelsmann auf den 59-fachen Nationalspieler verzichten müssen, hat er zumindest mehrere Optionen, um zu reagieren. So schmerzhaft ein WM-Aus für Gnabry und das DFB-Team auch wäre, andere Profis könnten von der Situation profitieren.

Weg 1: Erfahrene Nationalspieler schließen Lücke

Am 11. November 2016 debütierte Gnabry in der Nationalelf. Fast zehn Jahre lang gehört der torgefährliche Angreifer – mit einigen verletzungsbedingten Rückschlägen – jetzt schon zum Kader der deutschen Auswahl. Im Team genießt Gnabry ein hohes Standing, zudem würde seine Erfahrung auf großer Bühne fehlen. Möglicherweise entscheidet sich Nagelsmann deshalb, auf ebenso erfahrene Kräfte zurückzugreifen.

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Diese könnten Leroy Sané (30) oder Julian Brandt (29) heißen. Beide sind in Gnabrys Alter und haben bereits einige Länderspiele auf dem Buckel. Problematisch ist jedoch, dass weder Sané noch Brandt auch nur ansatzweise in Topform sind. Rein sportlich sind sie nicht gesetzt. Brandt war sogar seit Ende 2024 nicht mehr Teil der Nationalmannschaft.

Weg 2: Größere Rolle für junge Spieler

Der gegensätzliche Weg wäre der Fokus auf die jungen Spieler, die zur Verfügung stehen. Lennart Karl (18), Said El Mala (19), Brajan Gruda (21) oder Tom Bischof (20) könnten auf den WM-Zug aufspringen beziehungsweise ihren Platz im Kader festigen – und größere Rollen unter Nagelsmann einnehmen.

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Auch Assan Ouédaogo (19) ist nach langer Verletzungsmisere wieder spielfit und erhält bei RB Leipzig momentan Einsatzminuten. Mert Kömür (20) hat sich nicht nur beim FC Augsburg gut entwickelt, sondern ist auch in der U21-Nationalmannschaft inzwischen eine feste Größe.

Welcher DFB-Spieler soll den möglichen Ausfall von Serge Gnabry bei der WM auffangen? Said El Mala Leroy Sané Lennart Karl Deniz Undav Julian Brandt Jamie Leweling ein anderer Spieler Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Weg 3: Wackelkandidaten rücken nach

Spieler, deren Teilnahme am Großturnier in Nordamerika auf der Kippe steht, könnten nachrücken. Dazu zählen mit Sicherheit die Stuttgarter Jamie Leweling (25) und Chris Führich (28) sowie die Dortmunder Karim Adeyemi (24) und Maximilian Beier (23). Die besten Chancen dürfte Leweling haben, der vor seiner Verletzung in der Bundesliga und in der Europa League für den VfB für Furore sorgte, anschließend von Nagelsmann für die Länderspiele berufen wurde, dann aber verletzungsbedingt absagen musste.

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Kevin Schade (24) vom FC Brentford spielt in den Gedanken der DFB-Verantwortlichen wohl auch noch eine Rolle. Der Rechtsfuß hat erst fünf Länderspiele auf dem Konto, gehört in der Premier League aber zu den Spielern, die man auf dem Zettel haben muss. Sieben Tore und vier Assists in 30 Ligaspielen sind gute Argumente für eine WM-Nominierung.

Weg 4: Stühlerücken in der Offensive

Ein großer Mehrwert von Gnabry ist seine Flexibilität. Der Bayern-Star kann auf beiden Flügeln und im Sturmzentrum auflaufen, auch wenn seine stärkste Position wohl auf der Zehn liegt. Glücklicherweise hat Nagelsmann bereits einige Spieler im Kader, die dort auch ihre Stärken haben.

Neben Florian Wirtz (22) und Jamal Musiala (23) - beide gesetzt, wenn sie fit sind – könnten auch die eigentlich als Mittelstürmer eingeplanten Akteure im offensiven Mittelfeld aufgestellt werden. Nach der von Oliver Kahn angestoßenen Debatte um Musialas WM-Teilnahme wird bei der neuen Situation um Gnabry erst recht deutlich, wie wichtig Musialas Anwesenheit sein wird.

Nick Woltemade (24), Deniz Undav (29) und Kai Havertz (26) ist es jeweils nicht fremd, etwas aus der Tiefe zu agieren und aktiv am Kombinationsspiel teilzunehmen. Alle drei können auch in verschiedenen Kombinationen miteinander aufgestellt werden. Das macht das Spiel der DFB-Elf unberechenbarer und würde auch helfen, einen potenziellen Ausfall von Gnabry zu kompensieren.