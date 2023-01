Bayern-Gerüchte um Sommer: Farke äußert sich

Daniel Farke möchte von einem anstehenden Wechsel von Yann Sommer zum FC Bayern nichts wissen. Er sei „total entspannt“, so der Trainer von Borussia Mönchengladbach gegenüber ‚Sport1‘. Sommer habe „einen Vertrag bis zum Sommer und wir haben gar kein Bestreben, ihn irgendwie abzugeben.“

Im Fußball könnten zwar „verrückte Dinge passieren“, so Farke, der dann aber anfügt: „Warum sollten wir so einen Torhüter abgeben? Da müsste es schon sehr sehr gute Gründe geben, so einen Qualitätsspieler abgeben zu wollen. Ganz im Gegenteil – wir wollen den Vertrag mit Yann verlängern. Da wird es dann auch zeitnah Gespräche geben. Wir haben einen der besten Torhüter Europas unter Vertrag und spielen ambitioniert. Dafür brauchen wir Yann Sommer. Warum sollten wir ihn dann abgeben wollen? Da gibt es gar kein Bestreben.“

