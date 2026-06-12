Zwei Abgänge schon fix: Dem BVB winken 158 Millionen

Nach zwei Jahren gibt Borussia Dortmund Rechtsverteidiger Yan Couto (24) wieder ab. Mit Serie A-Klub und Champions League-Teilnehmer Como 1907 hat sich der BVB auf eine einjährige Leihe geeinigt, der von Cesc Fàbregas trainierte Klub übernimmt das Gehalt.

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Den endgültigen Abflug wird Julien Duranville (20) machen. Nach seiner glücklosen Leihe zum FC Basel steht der Flügelflitzer bei Olympique Lyon auf der Matte. Die Franzosen zahlen insgesamt 8,5 Millionen Euro und damit in etwas so viel, wie Dortmund 2023 an den RSC Anderlecht überwiesen hatte.

Gerüchte um BVB-Trio

Für Karim Adeyemi (24) bieten sich drei Optionen. Den 2027 auslaufenden Vertrag zu verlängern, scheint aktuell die unwahrscheinlichste. Adeyemi schielt angeblich auf einen ablösefreien Wechsel, um ein stattliches Handgeld abzugreifen.

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Für einen Transfer in diesem Sommer ruft der BVB dem Vernehmen nach 50 Millionen Euro auf. Aston Villa zeigt konkretes Interesse.

Auf der Liste hat der Premier League-Klub aus Birmingham auch Serhou Guirassy (30). Ebenso wie Fenerbahce, Tottenham Hotspur und Atlético Madrid. Dortmund verlangt 40 Millionen Euro. Die 35-Millionen-Klausel für Topklubs ist für dieses Quartett nicht aktivierbar.

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Bei welchem Klub seht ihr Serhou Guirassy in der kommenden Saison? BVB Fenerbahce Aston Villa einem anderen Verein Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Und auch bei Nico Schlotterbeck (26) bleibt es spannend. Der Innenverteidiger verlängerte erst kürzlich, besitzt aber ebenfalls eine Exit-Option für ausgewählte Klubs. Bei 50 bis 60 Millionen Euro soll diese liegen.

Darunter Real Madrid – und die Königlichen, noch dazu Schlotterbecks Traumziel, sollen tatsächlich ein Angebot für den Linksfuß vorbereiten.