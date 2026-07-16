RB Leipzig: Überraschender Vorteil bei Asllani

Die ‚Sport Bild‘ berichtete schon in ihrer Mittwochsausgabe, dass RB Leipzig aktuell das Rennen um Fisnik Asllani anführt. Borussia Dortmund hat – solange Serhou Guirassy (30) da ist – keinen Bedarf im Sturmzentrum. Mit im Rennen um den 23-jährigen Torjäger der TSG Hoffenheim ist außerdem der FC Barcelona.

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Einem neuen Bericht der ‚Sport‘ zufolge entscheidet sich Asllani tatsächlich zwischen RB und Barça. Die Katalanen konzentrieren sich aber nach wie vor auf Wunschstürmer Julián Álvarez (26/Atlético Madrid). Entsprechend läuft es bei Asllani immer deutlicher auf Leipzig hinaus.

Ein wichtiges und etwas überraschendes Faustpfand der Sachsen: Sie bieten dem Kosovaren laut der ‚Sport‘ eine Ausstiegsklausel im Vertrag, um gegebenenfalls den nächsten Karriereschritt zu einem moderaten Preis zu ermöglichen. Eine solche Exit-Option hat Asllani aktuell auch in Hoffenheim. Für rund 30 Millionen Euro ist er zu haben. „Es gibt Gespräche mit Vereinen im In- und Ausland. Es ist kein Geheimnis, dass er eine Klausel hat“, bestätigte TSG-Sportchef Andreas Schicker zuletzt.