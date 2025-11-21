Menü Suche
Bittere Verletzungspille für Wirtz

von Fabian Ley
Florian Wirtz rauft sich die Haare @Maxppp
Florian Wirtz (22) muss gezwungenermaßen weiter auf seine erste Torbeteiligung in der Premier League warten. Auf der Pressekonferenz am heutigen Freitag verkündete Trainer Arne Slot, dass der Offensivmann wie auch Rechtsverteidiger Conor Bradley (22) für das Spiel des FC Liverpool am Samstag (16 Uhr) gegen Nottingham Forest wegen einer Muskelverletzung ausfallen wird.

Während Bradley rund drei Wochen aussetzen muss, wird Wirtz laut Slot zumindest etwas früher zurückerwartet. Nach seinen kritisierten Auftritten im LFC-Trikot glänzte der DFB-Star in der Länderspielwoche am Montag mit zwei Vorlagen beim 6:0-Erfolg gegen die Slowakei. Nun ist er vorerst zum Zuschauen gezwungen.

