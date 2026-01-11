Medien: Union vor Schnäppchen-Transfer
Union Berlin blickt einem Umbruch in der Defensive entgegen. Auf einige bevorstehende Abgänge reagieren die Verantwortlichen nun vorsorglich.
Lieber agieren als reagieren. Deshalb wollen die Verantwortlichen von Union Berlin schnellstmöglich auf dem Winter-Transfermarkt zuschlagen – offenbar mit Erfolg.
Laut Sacha Tavolieri steht Zeno Van Den Bosch (22) kurz vor einem Wechsel in die deutsche Hauptstadt. Dem belgischen U21-Nationalspieler, der in der Vergangenheit bereits mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht wurde, winkt in der Bundesliga eine Anstellung bis 2030.
Auch ‚Sky‘ berichtet von dem bevorstehenden Deal und geht davon aus, dass der Medizincheck zeitnah erfolgen könnte. Lediglich Details seien zu klären, zudem laufen die Verhandlungen mit Royal Antwerpen auf Hochtouren. Angesichts seines im Sommer auslaufenden Kontrakts dürfte Van Den Bosch aber nicht allzu teuer werden.
Dauerbrenner auf dem Sprung
Mit der Verpflichtung bereitet sich Union auf die Abgänge von Danilho Doekhi (27) und Diogo Leite (26) vor, die vertraglich lediglich bis zum Saisonende gebunden sind. Eine Verlängerung scheint ausgeschlossen, insofern stellt sich die Frage, ob einer der Leistungsträger bereits im Winter abgegeben werden soll, um noch eine Ablöse zu kassieren.
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden