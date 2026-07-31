Novum: Neuer Trainer für Tschechien

Der tschechische Verband hat seinen neuen Trainer vorgestellt. Santi Denia erhält einen Zweijahresvertrag und beerbt Miroslav Koubek, der nach dem enttäuschenden Gruppen-Aus bei der Weltmeisterschaft zurückgetreten war. Mit dem Spanier übernimmt erstmals ein ausländischer Trainer bei Tschechien.

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🇨🇿 Santi Denia has become the new coach of the Czech national football team.



The 52-year-old Spaniard has agreed a two-year contract with the Football Association of the Czech Republic (FAČR). He will lead the national team for the first time in September's Nations League… pic.twitter.com/SZJEVmgaii — Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) July 31, 2026

Zuletzt war Denia für den katarischen Verein Al Shahaniya tätig. Davor hatte der 52-Jährige zwischen 2022 und 2025 die spanische U21-Nationalmannschaft betreut. Im Sommer 2024 führte er die Auswahl der Iberer in Paris zu Olympiagold.