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Offiziell UEFA Nations League

Novum: Neuer Trainer für Tschechien

von Fabian Ley
1 min.
Santi Denia blickt grimmig @Maxppp

Der tschechische Verband hat seinen neuen Trainer vorgestellt. Santi Denia erhält einen Zweijahresvertrag und beerbt Miroslav Koubek, der nach dem enttäuschenden Gruppen-Aus bei der Weltmeisterschaft zurückgetreten war. Mit dem Spanier übernimmt erstmals ein ausländischer Trainer bei Tschechien.

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Zuletzt war Denia für den katarischen Verein Al Shahaniya tätig. Davor hatte der 52-Jährige zwischen 2022 und 2025 die spanische U21-Nationalmannschaft betreut. Im Sommer 2024 führte er die Auswahl der Iberer in Paris zu Olympiagold.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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