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Attraktive Wechseloption für Krösche

Die Gerüchte um einen Frankfurt-Abflug von Markus Krösche erhalten neue Nahrung. Übernimmt der Manager bald in der Premier League?

von David Hamza - Quelle: Sport1
1 min.
Markus Krösche im SGE-Porträt @Maxppp

Bei Eintracht Frankfurt diskutiert man über eine vorzeitige Trennung von Markus Krösche, berichtete Ende August die ‚Bild‘. Der Fehlstart der Hessen mit nur einem Punkt und einer 1:4-Pleite gegen den FC Augsburg dürfte die Position des Sportvorstands kaum gestärkt haben.

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An attraktiven Optionen würde es Krösche im Falle eines Frankfurt-Abschieds aber wahrscheinlich nicht mangeln. In diesem Sommer liefen intensive Verhandlungen mit dem AC Mailand. Ein Kandidat ist Krösche laut ‚Sport1‘ jetzt auch beim FC Liverpool. Konkret sei es bislang zwar noch nicht geworden – das könnte sich nach dem Wechsel von Sportdirektor Richard Hughes zu Al Hilal allerdings ändern.

‚Sport1‘ berichtet derweil, dass Krösches Ausstiegsklausel drei bis vier Millionen Euro beträgt und für ausgewählte Klubs wie Bayern München, Borussia Dortmund und eben Liverpool gültig ist. Bislang hieß es, dieser Vertragspassus sei zu Beginn eines Jahres gültig. Entscheidet sich die Eintracht zu einem vorzeitigen Ende der Zusammenarbeit, würde sich die Ausgangslage aber wohl ohnehin neu gestalten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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