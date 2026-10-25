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La Liga

Überraschend: Gabriel-Poker wird zum Duell

von Martin Schmitz - Quelle: as
1 min.
Das englische Ausnahmetalent JJ Gabriel @Maxppp

Der Poker um das wechselwillige Manchester United-Talent JJ Gabriel geht offenbar in die entscheidende Phase. Wie die ‚as‘ berichtet, liefern sich mittlerweile Real Madrid und Paris St. Germain ein Duell um die Gunst des mittlerweile 16-Jährigen. Auch der FC Bayern München buhlt um den Offensivspieler, hatte mehrere Gespräche mit dem Umfeld des englischen U17-Nationalspielers geführt. Doch der deutsche Rekordmeister scheint aus dem Rennen zu sein – ebenso wie der FC Barcelona, der bisher als Favorit galt.

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Grund dafür sei vor allem der finanzielle Rahmen: Das Gesamtpaket für das Offensivjuwel liegt bei deutlich mehr als zehn Millionen bis hin zu 15 Millionen Euro. Allein die Gehaltsforderungen von Gabriel, der bisher kein einziges Profispiel bestritten hat, liegen bei einer Million Euro. Dazu kommt ein üppiges Handgeld. Der Youngster will sich entscheiden, sobald er wie geplant einen zyprischen Pass erhalten hat und mit dessen Hilfe wechseln darf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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