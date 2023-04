FC Bayern: Mazraoui-Comeback rückt näher

Noussair Mazraoui hat den erneuten Sprung ins Mannschaftstraining des FC Bayern geschafft. Bei der heutigen Einheit des deutschen Rekordmeisters war der marokkanische Rechtsverteidiger wieder mit von der Partie. Der zweite Pflichtspieleinsatz in diesem Kalenderjahr rückt näher.

Mazraoui blickt auf eine monatelange Ausfallzeit zurück. Ende des vergangenen Jahres nahm der 25-Jährige noch mit seinem Heimatland an der WM-Endrunde in Katar teil, danach war wegen einer Herzbeutel-Entzündung an Fußball aber nicht mehr zu denken. Im März feierte er ein Kurz-Comeback auf dem Rasen, war dann aber wieder krankheitsbedingt außen vor.

