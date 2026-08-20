RB Leipzig streckt erneut die Fühler nach Julian Hall (18) aus. Das berichtet Transferinsider Ben Jacobs, dem zufolge sich auch Atletico Madrid, Newcastle United und Hull City mit der Sturm-Sensation von RB New York beschäftigen. Aufgrund der Verbindung über das RB-Imperium haben die Sachsen im Vergleich zu den anderen Interessenten einen entscheidenden Vorteil.

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Die Leipziger waren schon im vergangenen Jahr an Hall interessiert, der bereits mit 15 Jahren in der MLS debütierte und bis heute der jüngste Spieler ist, der in der nordamerikanischen Liga einen Hattrick erzielte. Bei seinem jetzigen Arbeitgeber steht der US-amerikanische U17-Nationalspieler nach aktuellem Stand der Dinge lediglich bis zum Ende des Jahres unter Vertrag.